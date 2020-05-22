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Пандемия: еще 100 тысяч человек заболели COVID-19

22.05.2020 / 13:19
20 мая во всем мире зарегистрировали 99,7 тысяч новых случаев коронавируса. За это же время умерли 4740 человек с подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом

Больше всего заражений за это время обнаружили в США и Бразилии: по 21,4 тысячи.

В России подтвердили 8,7 тысяч новых больных, в Индии – 5,5 тысяч, в Перу – 4,5 тысяч, в Чили – более 4 тысяч, в Мексике и Саудовской Аравии – по 2,7 тысяч, в Иране – 2,3 тысяч, в Пакистане – почти 2 тысячи.

В Соединенных Штатах в этот день умер 1461 человек. За указанный период в Бразилии погибли 911 человек, в Великобритании – 363, в Мексике – 334, в Италии – 161, в России – 135, в Индии – 132, в Канаде – 119, по 110 жертв 20 мая насчитали в Перу, Франции и Испании.

Напомним: более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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