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Кабмин с 22 мая разрешил совершение богослужений с участием прихожан

20.05.2020 / 17:33
Кабмин с 22 мая разрешил совершение богослужений с участием прихожан
Молитва Источник: Центр информации УПЦ
Позволяется совершение религиозных служб при условии расположения одного человека на 10 м.кв.

 Кабинет Министров Украины принял решение об ослаблении карантина с 22 мая для церковных организаций.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт правительства, решение о переходе ко второму этапу адаптивного карантина было принято сегодня во время заседания Кабинета Министров.

«С 22 мая в регионах, в которых ослабляется карантин, позволяется совершение религиозных служб при условии расположения одного человека на 10 м.кв.», - отметили на сайте правительства.

Как сообщалось ранее, Совет Церквей призвал Верховную Раду доработать проект Закона «О медиа».

Источник: Inpress.ua
упц
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