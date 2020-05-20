Объединение инвалидов просит верующих УПЦ помочь купить подарки подопечным к Дню защиты детей

Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка на Киевщине, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Дню защиты детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей готовят индивидуальные подарки, чтобы хотя бы немного поддержать и порадовать детей, которым нужна постоянная помощь и внимание.

«Под опекой благотворительной организации находятся 116 детей, имеющих статус инвалидов детства. Кроме того, есть еще 42 ребенка, в которых родители люди с инвалидностью, по возможности организация тоже им помогает», - рассказала руководитель объединения Наталья Хоменко.

Объединение инвалидов примет любую помощь: сладости, памперсы, средства, моющие и гигиенические средства, постельное белье, салфетки, продукты и тому подобное.

Адрес организации село Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652. Руководитель - Наталья Хоменко.

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка 4149 4996 4252 9216 (получатель: Хоменко Наталья Георгиевна). Телефон: 099 233-11-22.