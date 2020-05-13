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В Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 25 тыс благотворительных обедов на сумму более 1,2 млн грн

13.05.2020 / 19:01
В Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 25 тыс благотворительных обедов на сумму более 1,2 млн грн
Митрополит Агафангел награждает участницу благотворительного проекта Источник: Центр информации УПЦ
Комплексные горячие обеды доставлялись для работников 2-й Одесской городской детской больницы (110 порций ежедневно), 9-ти подстанций скорой помощи (255 порций ежедневно) и многодетных семей (400 порций ежедневно)

В Одессе Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских за месяц доставил медикам и нуждающимся около 25 тысяч ланч-боксов на общую сумму более 1,2 млн гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, в течение периода жесткого карантина комплексные горячие обеды доставлялись для работников 2-й Одесской городской детской больницы (110 порций ежедневно), 9-ти подстанций скорой помощи (255 порций ежедневно) и многодетных семей (400 порций ежедневно). 

 «В первые дни карантина митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к прихожанам и всем небезразличным людям с просьбой оказать помощь тем, кто в это непростое время оказался в сложной жизненной ситуации. Было понятно, что тяжелее всего многодетным и малоимущим семьям, бездомным, пенсионерам, людям с инвалидностью. Церковь, осознавая свою социальную миссию, не могла остаться в стороне. Особенно в тот момент, когда к традиционным для нас категориям нуждающихся добавились медики - сотрудники больниц и подстанций скорой помощи, оказавшиеся на передовой борьбы с новым недугом» - рассказали инициаторы акции.

В Одесской епархии отметили, что рестораторы Андрей и Инара Заричанские вместе с сотрудниками ресторана «Рыба» ежедневно в течение всего карантина готовили и упаковывали комплексные горячие обеды для нуждающихся и медиков, а бесперебойную доставку ланчбоксов и продуктовых наборов совершала бригада автоволонтеров. В доставке участвовало около 70 человек.

«Примеру семьи рестораторов Заричанских последовали и другие неравнодушные люди. Узнав о нашем проекте, они жертвовали финансовые средства, продукты, талоны на бензин. Нам удалось помочь медикам не только продуктами, но и средствами индивидуальной защиты», - отметили организаторы.

 Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви поблагодарил всех неравнодушных за реализацию социального проекта, а митрополит Агафангел отметил участников церковными наградами.

«Не зря говорят, что бескорыстное служение людям смягчает душевные качества человека, врачует его личные душевные недуги. Опыт благотворительности рождает в человеке потребность и дальше творить добро. Завершением беспрецедентного для нас социального проекта стала встреча наших волонтеров с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

 За проделанный титанический труд владыка лично поблагодарил и наградил каждого участника проекта, отметив бесценный вклад волонтеров и благотворителей в общее дело», - отметили в пресс-службе Одесской епархии.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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