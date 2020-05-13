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Священный Кинот Афона считает, что карантин не должен ограничивать право верующих участвовать в Таинствах

13.05.2020 / 17:38
Священный Кинот Афона считает, что карантин не должен ограничивать право верующих участвовать в Таинствах
romfea.gr Источник: romfea.gr
Авторы документа выражают сожаление в связи с публичными заявлениями о том, что следует избегать Святого Причастия

Священный Кинот Святой Горы Афон выступил с заявлением в связи с ограничениями богослужений в условиях карантина из-за коронавируса.

Текст заявления публикует «Romfea».

Авторы документа выражают сожаление в связи с публичными заявлениями о том, что следует избегать Святого Причастия, и подчеркивают, что Таинство Причастия является «источником спасения, надежды, света и участия в жизни Господа, и ни в коем случае не может стать причиной передачи инфекционных заболеваний или любого другого зла. Об этом испокон века свидетельствует опыт и учение нашей Церкви, в это мы твердо веруем как христиане и верные члены Тела Христова. Церковь, как в прошлом, так и поныне, преподает вечные блага, Кровь и Тело Христовы, посредством которых мы можем соединиться с распятым и воскресшим Христом, побеждая смерть».

В документе поясняется, что «это величайшее Таинство Православной Церкви совершенно необходимо для духовной жизни, а потому верующие ни в коем случае не должны лишаться Причащения Святых Таин».

Священный Кинот отмечает, что не возражает против принятия мер по защите от коронавируса, «однако ни в коем случае не следует связывать эту пандемию и усилия, направленные на её преодоление, с возможностью верующих участвовать в святых Таинствах Православной Церкви, поскольку в результате происходит ограничение свободы вероисповедания и проведения христианских богослужений».

«В нынешних сложных обстоятельствах во время пандемии нам еще больше, чем прежде, подобает искать прибежища в Боге, применять те спасительные средства, которые дарует нам Церковь, призывать Божественную помощь и ходатайство Святых различными способами, известными в многовековом опыте Церкви: совершать крестные хода с изнесением святых икон и честных мощей, читать особые молитвы и совершать особые богослужения по этому случаю.

Время испытания подойдет к концу, постепенно будут отменены ограничительные меры, но пусть это испытание, которое попустил Господь за наши грехи, станет поводом для искреннего покаяния и возвращения к евангельскому учению о Воскресшем Господе. Христос - это надежда не только для каждого человека в отдельности, но и для всего нашего мира; это Тот, Кто изгоняет любую боязнь, любой страх, потому что Он - Победитель смерти», - говорится в заявлении.

На Афоне призвали верующих «соединиться с Господом в покаянии, в любви, милосердии, в снисхождении к слабостям наших ближних, в терпении, и непоколебимой вере».

Источник: Inpress.ua
Афон
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