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На Закарпатье православная молодежь передала хлеб из благотворительной пекарни более 200 нуждающимся

13.05.2020 / 21:15
На Закарпатье православная молодежь передала хлеб из благотворительной пекарни более 200 нуждающимся
Благотворительность Источник: Центр информации УПЦ
Православные волонтеры передали хлеб и посетили более 200 человек, в частности и поселение ромов

На Закарпатье православная молодежь передала благотворительную помощь нуждающимся и многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, нуждающимся передали одежду, обувь и продукты питания.

Кроме того, православные волонтеры передали хлеб и посетили более 200 человек, в частности и поселение ромов.

В Иршаве, при поддержке Украинской Православной Церкви, открыта благотворительная пекарня «Зерно добра».

Проект создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а также при поддержке городских властей.

Организаторы призвали всех неравнодушных поддержать благотворительную инициативу.

«Всех, кто может поддержать этот благотворительный проект, просьба присоединиться! В пекарню срочно нужно: мука, дрожжи, соль, сахар, масло. Добро творить легко, если творить его вместе», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).

Источник: Inpress.ua
упц
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