Лаврский заповедник создал для детей карту для изучения территории

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник приобщился к челленджу #MuseumFromHome и создал для детей карту для изучения территории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук заповедника, на карте изображена территория верхней Лавры.

«К Международному дню музеев, предлагаем Вам вместе с детьми познавать историю заповедника с помощью карты-раскраски.

Карта-раскраска для детей и взрослых, не будучи картой в географическом смысле, поможет не заблудиться на Верхней территории заповедника. Вниманию посетителей - визуальный рассказ с множеством деталей, которые безошибочно укажут на объект. […] С ее помощью вы найдете изображение слона в Троицкой надвратной церкви, огромный камень-кладку на Соборной площади, узнаете, какими фруктами богат Митрополичий сад», - сказано в сообщении.

В заповеднике объяснили, что «карта создана в стиле виммельбухив - книг, состоящих из детализированных рисунков, предназначенных для внимательного рассматривания. Наша карта - еще и раскраска, которая, в хорошем смысле, провоцирует креативность и рассказывает об архитектуре и растительности маленького города с большой историей».