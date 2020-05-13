Против Грымчака закрыли одно из дел

Об этом сообщает Facebook-страница экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, а также информированные собеседники УП

Дословно Грымчак: "Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366-1 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления".

Дословно НАБУ: "Детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны экс-заместителя министра: внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла в внесении заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли".

В то же время дело о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд, ведь 3 апреля НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела для передачи обвинительного акта в суд.

Грымчака подозревают в совершении правонарушений по ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.3,4 ст. 369 (подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) УК.

Напомним: 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

30 января Грымчака освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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