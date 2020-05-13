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Замглавы ОП: коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому

13.05.2020 / 13:50
Эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь страны и увеличила масштаб проблем, которые достались Владимиру Зеленскому с начала его президентства, но команда главы государства будет продолжать строительство новой Украины.

Это подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Действительно, этот почти год разделился на две части. Поменялось всё полностью. Ты живешь в определенном ритме, что-то планируешь, идет работа – в Офисе Президента, парламенте, в министерствах, намечены задачи и сроки. И в какой-то миг всё это переворачивается с ног на голову. В том числе, по тому же финансированию. Тут важно в очередной раз подчеркнуть – ряд вещей не сокращаются полностью. Стабилизационный фонд – это временная история на период коронавируса", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк указал, что президент Зеленский и его команда пришла к власти с 20 мая 2019 года не в условной Швеции или Дании, а получили определенную систему, не идеальную, коррумпированную, которая активно сопротивляется любым изменениям, а с наступлением "времени коронавируса" масштаб этих проблем и задач просто увеличился.

При этом замруководителя ОП отметил, что ряд проектов по изменению Украины продолжаются, несмотря на пандемию, как, например, "Большая стройка".

"Да, в какие-то планы, процессы коронавирус внес свои коррективы, что-то приостановил. Но строить новую страну, во всех смыслах этого слова, мы продолжаем", - сказал Костюк.

Источник

развитие, коронавирус, Костюк, Зеленский
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