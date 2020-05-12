Войти | Зарегистрироваться
19:24

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Критическая ситуация: жесткий карантин на Буковине будет продолжаться

12.05.2020 / 18:14
В Черновицкой области из-за сложной эпидемиологической ситуации местные власти вынуждены сохранить в силе жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщают председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, а также пресс-служба Облгосадминистрации

 Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.

Несмотря на то, что с 11 мая в некоторых регионах страны карантин позволили ослабить, это не касается Буковины из-за большого количества заражений и летальных случаев.

Прямая речь Осачука: "Поскольку эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине. Вместе с тем, сегодня, 11 мая, в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2 396 случаев заболевания коронавирусом. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека".

Дословно пресс-служба ОГА: "Продлить действие ограничений на

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
пребывания в общественных местах без масок;
проведения массовых мероприятий;
посещение детских и спортивных площадок;
предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос, адвокатов, нотариусов, аудиторов психологов, музеев.

В то же время карантин и в дальнейшем будет действовать в учебных и воспитательных учреждениях. Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений".

Напомним: 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.

Киев стал лидером по COVID-19 в сутки, Кличко пугает строгим карантином.

Источник

коронавирус, карантин, Буковина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.