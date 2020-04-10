На Буковине вводят особый режим: закроют все магазины и АЗС

Об этом сообщает Черновицкая областная госадминистрация в Facebook

Дословно: "С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома".

Как пояснил глава ОГА Сергей Осачук, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

Напомним: ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни. Рассматривается также возможность комендантского часа.

В Черновицкой области в четверг зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-19. В медицинских учреждениях региона за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

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