В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19

По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.

"Решение о госпитализации принимает врач, он принимает это решение исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Минздравом. Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- сообщил Степанов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов и считает, что есть вероятность возвращения к жесткому карантину.

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