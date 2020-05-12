В УПЦ заметили, что ситуацию с пандемией использовали против Церкви

Ситуацию с пандемией коронавируса использовали, чтобы заявить, что Украинская Православная Церковь является источником болезни, но на самом деле это не так.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

«Сейчас пандемия, и этот момент попытались использовать для того, чтобы сказать, что Украинская Православная Церковь является источником всех бед и этого вируса. Я прочитал на интернет-страницах о том, что этот вирус для Украины удивительный, потому что очень православный и канонический. Если заболел священник – то священник Украинской Православной Церкви. Хотя это не так. Потому что болеют все. Перед вирусом, перед болезнью все на равных условиях. Просто кому-то Господь попускает это перенести. Но Церковь не является источником заражения. Священники всегда контактируют с людьми. К сожалению, иногда заражаются такими болезнями», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что не произошло прогнозируемого всплеска заболеваемости после Пасхи.

«Если посмотреть объективно на карту заболеваемости вирусом, то мы знаем, что наибольшее поражение имеет население в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. Но ведь там присутствие Украинской Православной Церкви незначительно. Там в основном, представители Украинской Греко-Католической Церкви и есть приходы ПЦУ. Но ведь об этом никто не говорит. Переводят почему-то всегда на Киево-Печерскую лавру. Какой ажиотаж делали перед Пасхой! Что именно храмы и монастыри Украинской Православной Церкви будут источником заражения. Но прошла Пасха, все благополучно и официальные лица говорят о том, что никакой вспышки после Пасхальных дней не произошло. Это все искусственно», - подчеркнул архиерей.

Митрополит Антоний пожелал выздоровления всем, кто болеет коронавирусом, независимо от конфессий.

«Когда я говорю, что в западных областях заболеваемость и там, в основном греко-католики, я печалюсь и сочувствую и желаю всем выздоровления, чтобы Господь помог это перенести с терпением и дал выздоровление», - сказал он.

Иерарх УПЦ рассказал, по каким принципам важно жить в современном мире.

«Очень важно, живя в ХХI веке и декларируя демократические принципы развития нашего государства, важно жить этими принципами – чтобы Конституция и равенство людей соблюдались, не зависимо от веры или каких-то других принадлежностей. Очень важно для всех нас жить и развиваться на основании принципов внутренних, по совести, и тех принципов, которые декларирует демократическое государство», - подчеркнул митрополит Антоний.