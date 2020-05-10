Митрополит Онуфрий о попытках отнятия Лавры: ты построй, а не подписи собирай!

Сбор подписей за отнятие у Украинской Православной Церкви Киево-Печерской лавры - «искусственный и шитым белыми нитками".

Об этом заявил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий на брифинге в столичном парке Славы 9 мая, сообщает Центр информации УПЦ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о петиции про отнятие у Украинской Православной Церкви Киево-Печерской лавры, Митрополит Онуфрий ответил:

«Это все настолько искусственно и белыми нитками шито. Лавра – это монастырь, в котором живет много монахов. Они трудятся, молятся за нашу Украину, помогают, чем могут, нашей Украине. А так, кто захотел – подписался и идет захватывать Лавру».

Митрополит Онуфрий также призвал инициаторов петиций об отнятии Лавры к созиданию.

«Ты построй, а не подписи собирай! Построишь - тогда и будешь владеть Лаврой! Строили Лавру наши предки, и мы молимся и за предков, и за сегодняшнее поклонение и за будущее поколение», - отметил Предстоятель УПЦ.