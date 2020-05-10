В епархиях УПЦ по всей Украине поздравили ветеранов с Днем Победы

Ко дню 75-летия Победы во Второй мировой войне в епархиях Украинской Православной Церкви поздравили ветеранов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на епархии, поздравления от священников получили ветераны по всей Украине.

Накануне Дня Победы насельники Свято-Покровского монастыря Александрии посетили ветеранов Второй Мировой войны. Каждому вручили продуктовые наборы и выразили слова благодарности.

«Опанасенко Петр Тимофеевич и Лысый Григорий Васильевич 1923 года рождения - единственные в Александровке живые свидетели страшных событий 1941-1945 гг. Они героически сражались за родину, они - живой пример мужества и деятельной любви к Родине», - рассказали в Александровской епархии.

Священники поздравили ветеранов с праздником 9 мая и вручили продуктовые наборы от православной общины.

В Мукачевской епархии ветеранов поздравляла православная молодежь, которая посетила ветеранов Второй мировой и детей войны.

«Мы имели возможность вспомнить с ними те тяжелые времена и окунуться в прошлое. Также мы подготовили для них подарки, цветы и хлеб, который испекли в пекарне», - отметили в епархии.

Накануне Дня Победы клирики Покровского архиерейского собора Запорожья посетили верующих участников Второй мировой войны.

«Священники поздравили ветеранов с Пасхой Господней, празднование которой продолжается, с недавним днём памяти великомученика Георгия Победоносца, в который Германией был подписан пакт о капитуляции, и с Днём великой Победы, пожелав дорогим ветеранам войны укрепления душевных и телесных сил, сопутствия помощи Божией в благих делах и начинаниях, дабы оставаться примером для всех ныне живущих, и далее учить нынешнюю молодёжь любить свою страну и ближних», - рассказали в Запорожской епархии УПЦ.

Каждому ветерану был вручён продовольственный набор, собранный силами общины Покровского собора.

Также поздравления от священников и прихожан УПЦ получили ветераны в других епархиях Украинской Православной Церкви.