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В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны

08.05.2020 / 13:45
В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны
Скрин Источник: Центр информации УПЦ
Фильм создан сотрудниками заповедника

В сети доступен документальный фильм «Испытание. Судьба заповедника в 1941-1945 гг.» о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу заповедника, фильм опубликован в Ютуб.

«Сакральная Украина, святая Киевская Лавра, которая, несмотря на все, не погибла в пламени чужого нашествия, воскресла из пепла и руин, гордо подняла к солнцу свои золотые купола.

Опустошена, ограблена, обстреляна, изранена, но не убита - выстояла и дождалась своего победного дня. Стараниями, настойчивостью, мастерством и умением сотен реставраторов, ученых, строителей, архитекторов снова стала украшением вечного города, жемчужиной над Днепром. Это то, что забвению не подлежит!», - сказано в сообщении.

Фильм создан сотрудниками заповедника Аллой Бартош и Сергеем Коганов.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерский заповедник
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