В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны

В сети доступен документальный фильм «Испытание. Судьба заповедника в 1941-1945 гг.» о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу заповедника, фильм опубликован в Ютуб.

«Сакральная Украина, святая Киевская Лавра, которая, несмотря на все, не погибла в пламени чужого нашествия, воскресла из пепла и руин, гордо подняла к солнцу свои золотые купола.

Опустошена, ограблена, обстреляна, изранена, но не убита - выстояла и дождалась своего победного дня. Стараниями, настойчивостью, мастерством и умением сотен реставраторов, ученых, строителей, архитекторов снова стала украшением вечного города, жемчужиной над Днепром. Это то, что забвению не подлежит!», - сказано в сообщении.

Фильм создан сотрудниками заповедника Аллой Бартош и Сергеем Коганов.