Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами. Также обязательным условием является размещение не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также будет разрешена деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением заказов на вынос.

Данные виды деятельности будут разрешены при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов, и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук). Обязательным является пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

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