На Закарпатье православная молодежь помогает пенсионерам

На Закарпатье Иршавское молодежное братство имени Иоанна Предтечи помогает пенсионерам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук братства, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита, верующие подарили пожилой женщине курей.

«В дополнение молодежь решила помочь убрать в сарае. Творим добро, оно стоит тех эмоций, и простого, но такого искреннего слова «спасибо»», - сказано в сообщении.

В день памяти Жен мироносиц молодежь со своим наставником посетила одиноких пенсионеров в доме престарелых.

Также в течение всего карантина в Иршаве работает благотворительная пекарня, где каждый нуждающийся может взять себе хлеб.