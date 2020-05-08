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Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов нацсборных

08.05.2020 / 13:20
Кабинет министров Украины разрешил с 11 мая работу предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины.

В частности, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов, при условии обеспечения лиц средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Источник

Кабмин, сборная, карантин, тренировки
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