Войти | Зарегистрироваться
13:18

пятница,
08 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

08.05.2020 / 11:47
Депутаты фракции "Слуга народа" подготовили проект закона "Об интерпелляции", который позволит парламенту поднимать вопрос об ответственности министров и инициировать их отставку.

Об этом сообщила заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду.

Впрочем, у нас отсутствуют законодательные положения, которые конкретизировали бы такое конституционное право парламента. Исключение – разве что закон "О статусе народного депутата Украины", который дает нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля.

Выход – процедура интерпелляции. Это малоизвестное украинцам понятие как раз и означает право парламента поднять вопрос об ответственности того или иного министра... Мы уже подготовили проект закона "Об интерпелляции". Благодарность Ольге Совгир и Галине Третьяковой.

Инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение – выносится на пленарное заседание.

Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

По министрам обороны и иностранных дел – Рада рекомендует президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции".

Кравчук отметила, что Верховная Рада не может уволить министров сразу с признанием их работы неудовлетворительной, так как отстранение от этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между парламентом и правительством и будет нарушением Конституции, ведь Украина является парламентско-президентской республикой.

Она отметила, что интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в Польше: в повестку дня Сейма входит пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам".

Кравчук подписала украинский законопроект "Об интерпелляции".

По ее словам, его зарегистрируют в Верховной Раде в ближайшее время.

Справка: Интерпелляция – это инструмент парламентского контроля, который предусматривает письменное требование депутата или группы депутатов к правительству или отдельному министру дать объяснения по определенному вопросу или направлению. В результате отчета министру или правительству может быть объявлено недоверие, которое влечет отставку.

Источник

законопроект, Слуга народа, интерпелляция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.