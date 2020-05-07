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Саакашвили говорит, что будет работать в Нацсовете реформ

07.05.2020 / 12:17
Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Об этом свидетельствует комментарий Саакашвили DW.com

Прямая речь Саакашвили на просьбу подтвердить, должны ли его назначить секретарем Национального совета реформ: "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем".

При этом он не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Напомним, Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко.

На сайте главы государства указывается, что совет является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", и что его состав утверждает президент.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.

В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.

В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Источник

Саакашвили, Нацсовет реформ
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