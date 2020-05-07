Саакашвили говорит, что будет работать в Нацсовете реформ

Об этом свидетельствует комментарий Саакашвили DW.com

Прямая речь Саакашвили на просьбу подтвердить, должны ли его назначить секретарем Национального совета реформ: "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем".

При этом он не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Напомним, Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко.

На сайте главы государства указывается, что совет является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", и что его состав утверждает президент.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.

В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.

В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

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