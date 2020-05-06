Войти | Зарегистрироваться
13:48

среда,
06 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Премьер рассказал, как будут запускать метро

06.05.2020 / 12:48
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Об этом шла речь в его интервью "Украинскому радио"

Премьер отметил, что метро перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины и является источником огромного риска инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие этого вида транспорта предполагается в два этапа.

Первый шаг запуска метро начнется на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина, которые предусмотрены планом правительства. На этой стадии метрополитен заработает для "отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями".

На четвертом, предпоследнем этапе завершения карантина в Украине метрополитен уже будет работать в обычном режиме.

Прямая речь: "Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах".

Напомним: карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 мая. Первый этап ослабления ограничительных мер начнется 11 мая. После него запланированы еще 4 этапа выхода страны из карантина.

Источник

метро, коронавирус, карантин, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 мая
5 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.