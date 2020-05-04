Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник теперь доступен для прогулок онлайн

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник приобщился к челленджу #MuseumFromHome и теперь доступен для прогулок онлайн.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу заповедника в Фейсбук.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Будьте здоровы! Приглашаем на виртуальную прогулку, где Вы узнаете об архитектурных памятниках и истории заповедника.

Пусть путешествие к нашему виртуальному музею за чашкой кофе станет #quarantinediscoveries. Приятного отдыха!», - сказано в сообщении.

Виртуальные прогулки доступны в: фото 360 градусов, 3D тур, аудиогид IziTravel, Youtube.