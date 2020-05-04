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Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в Черкассах

04.05.2020 / 16:14
Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома касательно ослабления карантина в областном центре.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Черкасской ОГА

Дословно: "Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы".

 Кроме отмены ослабления карантина, ОГА также требует приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В ОГА утверждают, что решение городских властей противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта, которым на территории стране был введен карантин.

По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в которой устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.

Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство.

В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.

Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

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коронавирус, карантин, Черкассы
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