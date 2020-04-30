В Одессе во время карантина православная молодежь ежедневно кормит 150 бездомных

В Одессе более месяца православная молодежь ежедневно готовит обеды для бездомных и кормит в среднем 150 человек в день.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Одесской епархии, молодежь оказывает помощь при содействии сотрудников Социального отдела епархии и при помощи неравнодушных людей.

«Благодарим всех, кто помогал и помогает молодежи в рамках данной благотворительной акции, а также призываем всех неравнодушных людей присоединяться. В планах молодежи готовить обеды и кормить бездомных ежедневно в течение всего карантина», - сказано в сообщении.

Отмечается, что нужны волонтеры для приготовления, доставки и раздачи еды, также есть необходимость в автотранспорте для доставки еды в пункты назначения. Поддержать акцию можно финансово. Подробнее – читайте на странице Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук.