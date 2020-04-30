Войти | Зарегистрироваться
13:57

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе во время карантина православная молодежь ежедневно кормит 150 бездомных

30.04.2020 / 13:03
В Одессе во время карантина православная молодежь ежедневно кормит 150 бездомных
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
В планах молодежи готовить обеды и кормить бездомных ежедневно в течение всего карантина

В Одессе более месяца православная молодежь ежедневно готовит обеды для бездомных и кормит в среднем 150 человек в день.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Одесской епархии, молодежь оказывает помощь при содействии сотрудников Социального отдела епархии и при помощи неравнодушных людей.

«Благодарим всех, кто помогал и помогает молодежи в рамках данной благотворительной акции, а также призываем всех неравнодушных людей присоединяться. В планах молодежи готовить обеды и кормить бездомных ежедневно в течение всего карантина», - сказано в сообщении.

Отмечается, что нужны волонтеры для приготовления, доставки и раздачи еды, также есть необходимость в автотранспорте для доставки еды в пункты назначения. Поддержать акцию можно финансово. Подробнее – читайте на странице Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
29 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.