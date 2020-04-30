Войти | Зарегистрироваться
13:57

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Полицейские напали на журналиста на митинге против карантина: основание – газон

30.04.2020 / 12:48
Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который возле Кабинета министров вел прямую трансляцию акции протеста предпринимателей против ограничений во время карантина, побили полицейские и сломали его технику.

Об этом сообщает сайт канала hromadske

Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.

К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали покинуть эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".

Кутепов объяснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. На это правоохранители назвали его "клоуном".

Оператор спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали "либо забираешь (камеру – ред.), либо я сломаю".

С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру. И с этими словами они сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Национальная полиция, в свою очередь, сообщила, что дежурные получили сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Источник

нападение, журналист, полиция, коронавирус, акция протеста, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
29 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.