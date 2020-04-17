В Киеве УПЦ передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых

В Киеве Украинская Православная Церковь выступила с благотворительной акцией, освятила и передала воспитанникам двух детских интернатов и постояльцам двух домов престарелых тысячу пасхальных куличей эксклюзивной выпечки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, передача куличей состоялась в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где были освящены куличи для детей из Святошинского и Дарницкого детских домов-интернатов, и для пожилых постояльцев Киевского гериатрического пансионата и Киевского пансионата ветеранов труда.

«Украинская Православная Церковь всегда была и остается Церковью своего украинского народа. Во времена бед и испытаний, и во времена радости мы всегда с людьми. Накануне великого праздника Пасхи Христовой мы бы хотели поделиться этой пасхальной радостью с теми людьми, которые не могут, к сожалению, прийти сегодня, в период эпидемии, в храм помолиться и разделить пасхальную радость между собою. Поэтому по благословению митрополита Онуфрия наша Церковь взяла инициативу заказать в ресторане пасхальные куличи, чтобы освятить их и передать домам престарелых и детским интернатам», - рассказал епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, который совершил освящение пасхальных куличей.

Владыка Дионисий отметил, что детские интернаты и дома престарелых, куда отправили пасхальные угощения, были рекомендованы директором Департамента социальной политики Киева, главой единого координационного Центра при КГГА Русланом Свитлим.

«К сожалению, во время карантина есть люди, которые не могут выйти из помещений, к ним не могут приехать проведать близкие, поэтому при содействии наших друзей из Департамента соцполитики города Киева мы хотели бы освятить и передать им эти куличи, пожелать мира в душе и крепкого здоровья. И нашлись такие люди, которые пошли нам на встречу, предложили свою душу и свои кондитерские произведения, и думаю, частица их души также передастся тем, кто в этом нуждается», - отметил епископ Дионисий.

Тысячу куличей по заказу Украинской Православной Церкви испекли в одной из сетей столичных ресторанов.

«Мы с удовольствием приняли предложение выпечь тысячу пасок для детей и домов престарелых. Мы сплотились всей командой и с большим удовольствием приняли этот вызов – поскольку испечь тысячу пасок за два дня, да еще и вдвоем – это, действительно вызов», - рассказала директор сети киевских ресторанов Ирина Евтух.

Директор Киевского гериатрического пансионата Евгений Кривцов отметил, что для подопечных дома престарелых очень важно внимание, которое им уделяет Церковь.

«Очень приятно, что людьми преклонного возраста интересуются, беспокоятся, проводят такие вот гуманитарные акции. Это очень важно для нас, и наши подопечные, безусловно, оценят такую заботу о них. И мы очень признательны за то, что теперь имеем возможность поздравить наших подопечных с этим великим праздником», - рассказал директор Киевского гериатрического пансионата Евгений Кривцов.