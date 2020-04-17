Минобразования рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные

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16:20
Количество заражений COVID-19 вновь начало расти
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09:47
Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина
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18:14
Количество заражений COVID-19 уменьшается
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17:14
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения
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13:51
В работе 70 вакцин от коронавируса, есть три "лидера" – ВОЗ
- 16:20
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16:18
Кабмин сменил руководителя Минэнерго
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15:47
Украина может получить первый транш от МВФ в размере до $2 млрд в конце мая
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13:20
Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек
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12:49
Дело Приватбанка против Суркисов: Минюст не планирует взимать с банка 7 миллиардов
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17:58
Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках
- 16:18
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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08:59
Киев усиленно моют с шампунями и антисептиками
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
- 08:59