Минобразования рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и завершения учебного года, который обнародован на сайте Министерства образования и науки.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в письме.

Кроме этого, в министерстве обратили внимание, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года.

Напомним, в связи с введением в Украине противоэпидемических мер Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании.

Так, предполагалось при завершении карантина в начале мая: пробное ВНО - май, основная сессия ВНО - с 25 июня до 17 июля, результаты ВНО - не позднее 31 июля. Дополнительная сессия ВНО - с 28 июля по 11 августа. Выдача аттестатов - начало августа. Вступительная кампания - с 1 августа регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены - с 1 по 12 августа (на контракт - до 22 августа). Прием документов в ЗВО - с 13 по 22 августа, зачисление на бюджетные места - до 1 сентября. Начало учебного года для студентов 1 курса - 15 сентября.

В случае завершения карантина в начале августа МОН предлагало следующий сценарий: пробное ВНО - июнь-начало августа, основная сессия ВНО - с 17 августа по 4 сентября, результаты ВНО - не позднее 17 сентября. Дополнительная сессия ВНО - с 22 сентября по 6 октября. Выдача аттестатов - вторая половина сентября. Вступительная кампания - с 25 сентября регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены - с 25 сентября по 3 октября (на контракт - до 13 октября). Прием документов в ЗВО - с 4 по 13 октября, зачисление на бюджетные места - до 23 октября. Начало учебного года для студентов 1 курса - 2 ноября.

Ранее основная сессия ВНО была определена с 21 мая по 15 июня.

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