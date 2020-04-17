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В Житомире УПЦ передала продукты нуждающимся

17.04.2020 / 12:27
В Житомире УПЦ передала продукты нуждающимся
Житомирская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Клирик Житомирского районного благочиния иерей Андрей Погоров посетил нуждающихся в трех селах

В Житомире 14 и 15 апреля социальный отдел Житомирской епархии УПЦ к празднику Пасхи Христовой раздал нуждающимся подарки и продуктовые наборы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, УПЦ совместно с общественной организацией «Все делаем сами» организовала раздачу пасхальных подарков нуждающимся детям. В рамках благотворительной акции «Продуктовый подарок» митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим передал подарочные наборы перед Пасхой для раздачи детям.

Также благотворительные подарочные наборы были розданы малообеспеченным людям старшего возраста в Новогуйвинском. Посетил нуждающихся настоятель местного храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Димитрий Терещук.

Клирик Житомирского районного благочиния иерей Андрей Погоров посетил нуждающихся в трех селах: Олиивцы, Свитын и Песчанка. Священник передал продуктовые наборы и поздравил с наступающим Светлым Христовым Воскресением.

Источник: Inpress.ua
Житомир, УПЦ
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