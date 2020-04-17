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Доступны тексты богослужений Великой Пятницы для чтения верующими дома

17.04.2020 / 12:29
Доступны тексты богослужений Великой Пятницы для чтения верующими дома
Плащаница Источник: Патриархия.ру
В Великую Пятницу Церковь вспоминает осуждение, Крестные страдания и смерть Спасителя. В богослужении Церковь как бы ставит верных у подножия Креста Христова и изображает спасительные страдания Господа

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru. для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб Великой Пятницы.

В Великую Пятницу Страстной седмицы, 17 апреля 2020 года, для домашнего (келейного) чтения предлагается скачать: последование утрени с чтением двенадцати Страстных Евангелий (по традиции совершается вечером в Великий Четверг), последование часов и изобразительных, последование вечерни, последование малого повечерия с каноном о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы, уставные чтения.

В уставные чтения Великого Пятка добавлен новый перевод с греческого языка Слова свт. Георгия Никомидийского. Образы из этого Слова повлияли как на иконографию Страстей Христовых, так и на тексты похвал, которые поются на утрене Великой Субботы.

В Великую Пятницу Церковь вспоминает осуждение, Крестные страдания и смерть Спасителя. В богослужении Церковь как бы ставит верных у подножия Креста Христова и изображает спасительные страдания Господа.

Днем в храмах совершается чин выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего бывает чтение канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы. Затем происходит прикладывание к Плащанице.

Источник: Inpress.ua
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