Войти | Зарегистрироваться
12:40

пятница,
17 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада внесла в регламент изменения против "поправочного спама", говорят, временные

17.04.2020 / 12:18
Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №1043 О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Законопроект на внеочередном заседании Рады в четверг, 16 апреля, поддержали 242 народных депутата.

В ходе голосования фракция "Слуга народа" дала 204 голоса, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 15, группа "Доверие" - 13, внефракционные – 10. Не дали ни одного голоса в поддержку закона фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группа "За будущее".

Закон предлагает закрепить в регламенте Рады особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, которую смогут инициировать 150 депутатов, а поддержать - 226 и более.

Эта норма не будет распространяться на проекты кодексов и изменений в Конституцию, законопроекты, к которым поступило менее 500 поправок, и проекты, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей (пунктов) принятого в первом чтении документа.

Согласно принятым изменениям, каждая депутатская фракция и группа имеет право определить по пять важных неучтенных поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. В то же время внефракционные депутаты смогут обосновать по одной поправке.

Закон предусматривает право любого депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.

Закон также оговаривает время выступлений депутатов по поправкам на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре – от одной до двух минут.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Перед голосованием состоялось совещание лидеров фракций и групп парламента, на котором, как утверждает нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, приняли решение, что законопроект №1043 будет действовать не более трех месяцев.

"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения", - написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Ко второму чтению законопроекта №2571-Д О внесении изменений в законодательство Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности подано более 16 тысяч поправок.

Источник

законопроект, регламент, ВР, поправочный спам
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 апреля
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.