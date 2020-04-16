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В Чернобыльской зоне снова начался пожар

17.04.2020 / 10:23
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился в четверг, 16 апреля, из-за сильного ветра.

Об этом сообщил директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - написал Емельяненко на своей странице в Facebook в четверг.

При этом он высказал надежду, что "на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки". "Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - добавил Емельяненко.

Источник

пожар, Чернобыльская зона
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