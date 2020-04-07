Войти | Зарегистрироваться
18:10

вторник,
07 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл призвал задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы

07.04.2020 / 16:37
Патриарх Кирилл призвал задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы
patriarchia.ru Источник: Интерфакс
По словам Предстоятеля РПЦ, Бог посылает болезни в наказание или исправление, а иногда одно связано с другим

Каждый должен задуматься о духовных причинах эпидемии коронавируса и сделать выводы, чтобы случившееся обернулось пользой.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».

«Всемирно распространяется страшная инфекция, эта глобальная напасть - таких в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, страны, иногда даже целые континенты - сегодня практически таких мест нет, потому что мы перед лицом глобальной инфекции. Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться», - сказал Патриарх.

По словам Предстоятеля РПЦ, Бог посылает болезни в наказание или исправление, а иногда одно связано с другим, и «очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам во исправление».

«Мы живем в эпоху перемен, это и есть кризис, но от нас будет зависеть, это перемена к лучшему или к худшему. И для того, чтобы перемена стала к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом - праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью, не только в его личной, сокрытой от других жизни, но к построению общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в центре Бог, то ничто не дает право человеку разрушать окружающий его мир, следствием которого являются катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье», - рассказал Патриарх.

Он пожелал, чтобы люди восприняли этот кризис как «лучшее время перемен, которые должны стать переменой к лучшему. Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица».

Глава Русской Православной Церкви призвал молиться, чтобы Бог простил наши грехи, «поддержал весь род человеческий в это тяжелое время, дал возможность увидеть и понять пути Его промысла», и пожелал всем выйти из этого испытания «совсем другими - с сильной верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господь истории».

Источник: Inpress.ua
рпц, патриарх Кирилл
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.