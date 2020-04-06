Войти | Зарегистрироваться
16:07

понедельник,
06 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

06.04.2020 / 15:54
При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.

Об этом свидетельсвует распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №12 от 4 апреля, сообщает пресс-служба КГГА

Данные ограничения действуют вместе с ограничениями, установленными распоряжением Кабинета министров от 2 апреля.

Прямая речь руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника: "С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мер, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19".

Дословно: "Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте.

Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками ОРЗ, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан".

"Гражданам, которые подлежат самоизоляции и/или обсервации запрещено самовольно покидать места самоизоляции и/или обсервации, в частности выезжать из Киева".

Кроме того, термометрию могут проводить в учреждениях продовольственной торговли.

Так, обеспечение входного санитарного контроля осуществляется путем визуального осмотра, а в случае необходимости проведения температурного скрининга (измерение температуры тела бесконтактным термометром, при наличии).

В случае выявления лица с признаками ОРЗ, повышением температуры тела такое лицо не допускается к посещению заведений и направляется в учреждение здравоохранения по месту обслуживания.

Также заведения продовольственной торговли и общественного питания должны обеспечить возможность использования антисептиков для посетителей, а также обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос.

Кроме того, запрещается продажа незащищенных продуктов питания (разрешены к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке, напитки в герметично закрытых производителем емкостях).

Напомним: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.