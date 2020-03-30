Патриарх Кирилл дал совет, чем заняться во время карантина

Карантин - это не каникулы, а время концентрации мысли, упорядочивания семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх призвал верующих следовать подвигу преподобной Марии Египетской.

«Для того чтобы каждым была разработана и принята модель безопасного общения — подобно тому, как в отдаленной пустыне Мария Египетская сформировала модель безопасного общения с миром, зараженным грехом. Мария боролась с диаволом, который поражал человеческие души, а сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это — наши души.

Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Он отметил, что сейчас важно уединиться в «личных пустынях».

«У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая в течение именно этой недели прославляется Церковью как великая подвижница, еще при земной жизни воспринявшая ангельское естество. В отдалении от монастырей и храмов, в уединении, в далекой пустыне преподобная Мария и душу свою спасла, и дала силы физическому телу прожить ровно столько лет в невероятно трудных условиях, сколько позволил Господь. Ее молитвами да хранит Господь нас всех от инфекций, от болезней. Но самое главное — да поможет ее пример осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах.

Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для того чтобы сохранить себя, своих родных и близких, а, может быть, еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизнь только потому, что верила в Господа и слушалась Его голоса. Верим, что и сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов», - подытожил Патриарх Кирилл.