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Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице

30.03.2020 / 15:05
Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший встретился с врачами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший встретился с врачами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре.

«Мы, конечно, сейчас переживаем сложное время, но оно не является самым сложным во всей истории. Божьего благословения на всех медиков, на всех, кто трудится в это трудное время, кто показывает свою любовь», - сказал Митрополит Онуфрий.

«Это очень хорошее средство индивидуальной защиты, прежде всего тем, что в нем можно ходить несколько часов. Одноразовые (костюмы - ред.), конечно, тоже очень важны. Бывает нужно очень долго находиться среди пациентов. Спасибо Вам большое! Мы очень благодарны нашим меценатам и нашей Церкви за то, что Вы поддерживаете нас оборудованием, защищаете докторов и молитесь за наших медицинских работников. Мы просим Божьего благословения, чтобы помогал нам Всевышний спасать наших пациентов», - сказали врачи Александровской больницы.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что 25 марта Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах медицинское оборудование и защитные костюмы.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках, а во всех монастырях УПЦ подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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