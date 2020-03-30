В Украине не осталось областей, где не регистрировался бы коронавирус – Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 29 марта

Прямая речь: "У нас появились первые случаи в Кировоградской области, поэтому по факту не было ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни".

"В прошлом отчете мы подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но этот случай после верификации перенесен в город Киев. Поэтому в Николаевской области можем говорить по состоянию на 29 марта об отсутствии случаев".

По его словам, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черкасской области - 43 случая. С начала эпидемии больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 82 случая, и в Тернопольской области - 57 случаев.

9 летальных случаев, один за минувшие сутки в Ровенской области. Тех, кто выздоровел, остается 5.

Прямая речь: "Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет - 22% от всех заболевших. Если взять по общему распределения, самая большая возрастная группа - это люди в возрасте от 31 до 60 лет. На них приходится 65% от всех инфицированных. Есть и случаи среди детей до 10 лет - 5,4% случаев".

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