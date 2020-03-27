В Одессе состоялся воздушный крестный ход УПЦ с чтимыми святынями

В Одессе сегодня духовенство Украинской Православной Церкви совершило крестный ход на самолете по границам Одесской епархии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, тысячи верующих могли наблюдать за крестным ходом через прямую трансляцию в соцсетях.

«На борту самолета находились великие святыни – Касперовский чудотворный образ Божией Матери, икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всецарица» ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, а также крест святого праведного Ионы Одесского, в который вставлена Частица честного Древа Животворящего Креста Господня», - отметили в Одесской епархии.

За три часа был совершен облет всех населенных пунктов Одесской епархии, во время которого духовенство молилось о прекращении эпидемии, о спасении всех людей, читались акафисты и пелись богослужебные песнопения.

«Много раз на протяжении всего исторического бытия наш город и наш богохранимый край был избавляем от неминуемых бедствий милостью Божией по молитвам Пресвятой Богородицы, Которая подавала свою помощь через Касперовскую чудотворную икону, которая является духовным сокровищем и необоримой стеной всего Северного Причерноморья. Сегодня весь наш город, с высоты птичьего полета осененный чудотворным образом и многочисленными святынями, возлагает свою надежду на небесную помощь и заступничество Пресвятой Богородицы и на молитвы святых угодников Божиих», - сообщили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, рабочая группа Одесской епархии по противодействию распространению коронавирусной инфекции обговорила с руководством Национальной полиции Украины совместные действия в условиях пандемии.