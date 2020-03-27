Одесская молодежь начала акцию помощи бездомным и нуждающимся людям

В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы нуждающимся, бездомным, пожилым и многодетным.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, совместными усилиями с духовенством молодежь планирует проведение данной акции в течение всего периода карантина.

«Молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря оказал адресную помощь ряду пожилых одесситов и многодетным семьям, которым также предоставил продукты питания.

Волонтеры Свято-Троицкого собора Одессы начали раздачу продуктовых наборов и защитных масок нуждающимся прихожанам собора преклонного возраста, а также обратившимся за помощью пенсионерам», - сообщили на сайте епархии.

Общины Свято-Покровского собора Измаила и Свято-Успенского храма Беляевки начали пошив масок для раздачи их нуждающимся.

Как сообщалось ранее, в Одессе состоялся воздушный крестный ход УПЦ с чтимыми святынями: Касперовской чудотворной иконой Божией Матери, иконой Пресвятой Богородицы «Всецарица», ковчегом с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, а также крестом святого праведного Ионы Одесского, в который вставлена Частица честного Древа Животворящего Креста Господня.