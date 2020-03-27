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Митрополит Онуфрий сказал, что в условиях пандемии необходимо договариваться о Причастии заранее

27.03.2020 / 18:42
Митрополит Онуфрий сказал, что в условиях пандемии необходимо договариваться о Причастии заранее
Митрополит Онуфрий
Блаженнейший сообщил, как приступать к таинствам в условиях пандемии

Храмы Украинской Православной Церкви остаются открытыми, но верующим, которые хотят приступить к таинствам, необходимо заранее согласовать время со священником, чтобы уменьшить количество людей, одновременно пребывающих в церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире программы «Ранок з Інтером».

«Сейчас мы переживаем непростое время. Нас постигло горе. В мире распространяется инфекционная болезнь, которая называется коронавирус, поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия говорил, потерпите, покайтесь и молитесь. Выполняйте то, что сейчас говорят вам врачи, которые понимают технику безопасности при этой болезни, выполняйте это. Но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свои жизни, потому что наши грехи являются причиной того, что произошло с нами.
Тем людям, которые заболели этой болезнью, так произошло, мы желаем им здоровья, но они должны молиться дома, чтобы своим присутствием в церкви не подвергать риску тех, кто еще здоров», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший сообщил, как приступать к таинствам в условиях пандемии.

«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек умиротворяется, где человек находит для себя удовольствие, поэтому храмы не закрываются.

Мы должны соблюдать те санитарные нормы, которые сегодня существуют. Нужно чтобы не было такого, что человек хочет исповедаться, причаститься, а пришло 20 человек одновременно. Лучше предварительно договориться с батюшкой в телефонном режиме, и священник назначит время, и люди смогут спокойно исповедаться и причаститься во исцеление души и тела», - подытожил Предстоятель.

упц, митрополит онуфрий
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