В Троице-Сергиевой лавре тысячи православных почтили память преподобного Сергия Радонежского

В день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 18 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий служил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, вместе с Предстоятелем молитвенно почтить преподобного Сергия Радонежского прибыли архиереи разных епархий УПЦ.

Божественную литургию возглавил Патриарх Кирилл в сослужении архиереев Русской Православной Церкви, представителей Поместных Церквей, духовенства обители и гостей в священном сане.

В праздничных богослужениях вместе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием также участвовали епископы УПЦ.

За Божественной Литургией была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончании Литургии перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского священнослужители совершили молебен.