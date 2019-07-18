На Банковой объяснили, как сократят министерства и другие органы власти

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка на брифинге 17 июля.

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, об уменьшении количества віцепремьеров, так называемых "без портфелей", которые не возглавляют министерства. Речь также пойдет о сокращении центральных органов исполнительной власти, не являющихся министерствами и которые находятся в сфере управления министерств", - прокомментировал Рябошапка возможное реформирование правительства.

В то же время он подчеркнул, что работа по вопросу минимизации количества министерств и реформирования Кабмина продолжается.

"Административную реформу необходимо проводить, и она должна исходить не из тех принципов, что под человека создается орган, а, наоборот, если есть определенные государственные функции, то мы должны смотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка заявил, что реформирование Кабинета Министров Украины после внеочередных парламентских выборов будет предусматривать, в частности, уменьшение количества министерств.

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагал в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства. Кроме того, советник Президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявлял, что команда Президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

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