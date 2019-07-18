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В Киеве УПЦ проведет футбольный турнир среди приходов Киевской епархии

18.07.2019 / 16:38
В Киеве УПЦ проведет футбольный турнир среди приходов Киевской епархии
Футбольный турнир Источник: Центр информации УПЦ
Начало турнира в 13.00

Футбольный турнир среди приходов Киевской епархии состоится в воскресенье 21 июля под эгидой Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи.

Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов мероприятия Михаил Соколов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Можешь попасть по мячу и давно мечтал показать всем свой класс? Хочешь, чтобы мама тобой гордилась, а девочки восхищались? Если на твоём приходе есть команда (5-8 человек) или ты решил пригласить в нее легионеров с твоего двора — мы ждём именно тебя! Собирай команду и приходи к нам на турнир!», — написал он в анонсе.

Начало турнира в 13.00. Место проведения — стадион им. В. Банникова (г. Киев, Госпитальный переулок, 1; рядом с домом Федерации футбола Украины).

Источник: Inpress.ua
футбол, Киев, УПЦ
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