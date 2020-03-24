В Ивано-Франковске представители УПЦ раздали нуждающимся маски и продукты

В Ивано-Франковске представители Украинской Православной Церкви 23 марта раздали нуждающимся предметы личной защиты и продукты.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Ивано-Франковская епархия опубликовала распоряжение, в котором призвала духовенство, монашество и верующих к активному участию в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В епархии принимают участие в обеспечении медработников и людей, входящих в группу риска, медицинскими масками и другими средствами индивидуальной защиты, а также помощь с доставкой лекарств и других необходимых вещей, в первую очередь, пожилым людям.

Для оказания посильной помощи в противоэпидемических мероприятиях всех неравнодушных просят обращаться в епархиальное управление Ивано-Франковской епархии УПЦ.