В Нежине священники УПЦ совершили крестный ход со списком иконы, которая спасла людей от холеры

В Нежине, в Николаевском кафедральном соборе УПЦ, 23 марта состоялся водосвятный молебен перед чтимым списком чудотворной иконы святителя Николая Рыхловского, затем состоялся крестный ход со святынями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, священники объехали город со списком чудотворной иконы святителя Николая, которая в XIX веке спасла народ от холеры, а также с ковчегом с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона и крестом с частицей Животворящего Древа Христа Господня.

У поклонных крестов священнослужители совершали молитву об избавлении от коронавируса, осеняли город чудотворным образом, и окропляя святой водой.

В 1848 году в поселке городского типа Коропе Черниговской области и в окружающих селах свирепствовала эпидемия холеры, которая ежедневно уносила сотни жизней. Тогда из Рыхловского монастыря в Короп принесли икону святителя Николая, а после молебна и крестного хода с ней случилось чудо – смерти от холеры прекратились, а больные начали выздоравливать.