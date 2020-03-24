У Зеленского рассказали, что привезли из Китая и куда это денут

Об этом сообщает в понедельник, 23 марта, пресс-служба Офиса президента Украины.

"На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", - отмечается в сообщении.

В Офисе Зеленского напомнили, что военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза, в частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале. Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, в соответствии с анализом их насущных проблем. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней", - указали в ОП.

Первые 250 тыс. экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тыс. отправят в критически важные подразделения и организации, прежде всего, в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека Covid-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

Ил-76 привез в Украину первые 80 тыс. респираторов и 10 тыс. комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких, которые будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также в первой партии медицинского груза прибыло 500 тыс. трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, пограничников и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

"На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов. Кроме того, по поручению Офиса президента значительные партии медицинского груза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из точек-хабов, определенных Министерством инфраструктуры", - добавили в Офисе президента.

Источник