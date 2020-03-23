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Вокруг Херсона митрополиты и священники УПЦ совершили крестный ход со святынями

23.03.2020 / 11:15
Вокруг Херсона митрополиты и священники УПЦ совершили крестный ход со святынями
Херсонская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное шествие состоялось с Животворящим Крестом Господним, Касперовской иконой Божией Матери - главной святыней Херсонского края, Ризой Божией Матери, иконой и мощами праведного воина Феодора (Ушакова) - покровителя Херсона, спасшего город во время эпидемии чумы в конце 18-го века, и иконой всех Херсонских святых

Вокруг Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн вместе с митрополитом Уманским и Звенигородским Пантелеимоном 22 марта возглавили крестный ход со святынями.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, представители УПЦ молились о прекращении распространения коронавируса в Украине.

«Традиция совершать крестные хода во время губительных поветрий берет свое начало с древних времен. Так, с IX века традиция износить Животворящий Крест во время эпидемий утвердилась в Константинополе, а в последующие века распространилась уже на весь православный мир. Нашим боголюбивым народом во время подобных бедствий всегда совершались молитвенные процессии с чудотворными иконами и другими святынями», - сообщили в епархии.

Молитвенное шествие состоялось с Животворящим Крестом Господним, Касперовской иконой Божией Матери - главной святыней Херсонского края, Ризой Божией Матери, иконой и мощами праведного воина Феодора (Ушакова) - покровителя Херсона, спасшего город во время эпидемии чумы в конце 18-го века, и иконой всех Херсонских святых.

Источник: Inpress.ua
Херсон, УПЦ
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