Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Национального банка Украины, Минфина, государственных и коммерческих банков "карантинную программу" кредитов для малого и среднего бизнеса и налоговых изменений.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков – "карантинную программу" для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5 тыс. грн, должны получить доплату в размере 1 тыс. грн", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, 16 марта, опубликованном на его странице в Facebook.

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