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Зеленский рекомендует гражданам не выходить из дома без необходимости

17.03.2020 / 16:52
Президент Украины Владимир Зеленский рекомендуем гражданам страны не выходить из дома без необходимости, особенно людям старше 60 лет.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", - сказал он в видеообращении в понедельник, 16 марта, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что опыт Китая показывает: непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни.

"Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев. Крепкого здоровья вам, дорогие украинцы!", - сказал он в своем обращении.

Источник

коронавирус, Зеленский
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