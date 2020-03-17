Зеленский рекомендует гражданам не выходить из дома без необходимости

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", - сказал он в видеообращении в понедельник, 16 марта, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что опыт Китая показывает: непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни.

"Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев. Крепкого здоровья вам, дорогие украинцы!", - сказал он в своем обращении.

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