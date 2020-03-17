Войти | Зарегистрироваться
18:30

вторник,
17 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье УПЦ обеспечит пенсионерам экспресс-доставку продуктов и лекарств во время пандемии

17.03.2020 / 16:55
На Закарпатье УПЦ обеспечит пенсионерам экспресс-доставку продуктов и лекарств во время пандемии
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Проект «Лекарство для души и тела» будет действовать на время объявленного в Украине карантина

С целью обезопасить пожилых людей, которые по данным ВОЗ наиболее подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стартует экстренный благотворительный проект «Лекарство для души и тела».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал инициатор проекта глава епархиального молодежного отдела епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).

«В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые бы смогли обеспечить экспресс-доставку продуктов и лекарств к адресату. Для пожилых людей будут доставляться лекарства и продукты питания, а также, при необходимости, священнослужитель сможет исповедовать и причастить Святых Христовых Таин», – говорится  в сообщении.

Проект «Лекарство для души и тела» будет действовать на время объявленного в Украине карантина.

Благотворительную инициативу благословил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.