На Закарпатье УПЦ обеспечит пенсионерам экспресс-доставку продуктов и лекарств во время пандемии

С целью обезопасить пожилых людей, которые по данным ВОЗ наиболее подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стартует экстренный благотворительный проект «Лекарство для души и тела».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал инициатор проекта глава епархиального молодежного отдела епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).

«В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые бы смогли обеспечить экспресс-доставку продуктов и лекарств к адресату. Для пожилых людей будут доставляться лекарства и продукты питания, а также, при необходимости, священнослужитель сможет исповедовать и причастить Святых Христовых Таин», – говорится в сообщении.

Проект «Лекарство для души и тела» будет действовать на время объявленного в Украине карантина.

Благотворительную инициативу благословил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.